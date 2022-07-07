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Через епізодичні успіхи Росії Лукашенко підтвердив готовність вступу у війну, - Бадрак

Фото: через епізодичні успіхи Росії Лукашенко підтвердив готовність вступу у війну (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

Епізодичні успіхи російської армії на сході України підштовхнули самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підтвердити готовність вступу у війну. Однак білоруси поодинці наступати не будуть.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Чому він сказав, що він визначив участь Білорусі у війні? Він якраз сказав на тлі певних успіхів російської окупаційної армії. Адже на першому етапі, коли росіян вибивали з півночі, він відмовчувався і навіть досить негативно оцінював російську військову кампанію", - вважає експерт.

При цьому Бадрак заявив, що наступ Білорусі може бути тільки з присутністю російських військ.

"Питання в тому, якою буде присутність російських військ на території Білорусі. Тому що в певних умовах білоруси можуть відмовитися від війни і по-своєму розібратися з Лукашенком, якого вони, м'яко кажучи, не люблять. Тобто всередині білоруської армії і силових структур міг би бути опір, якби там не було російських військ", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що в нинішніх умовах Лукашенко може вступити у війну. Оскільки він бачить, що Китай змінив свою позицію на користь Росії, а Франція і Німеччина готові домовлятися.

Нагадаємо, згідно з даними Міноборони України, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

При цьому раніше глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

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