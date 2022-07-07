Через епізодичні успіхи Росії Лукашенко підтвердив готовність вступу у війну, - Бадрак

"Чому він сказав, що він визначив участь Білорусі у війні? Він якраз сказав на тлі певних успіхів російської окупаційної армії. Адже на першому етапі, коли росіян вибивали з півночі, він відмовчувався і навіть досить негативно оцінював російську військову кампанію", - вважає експерт.

При цьому Бадрак заявив, що наступ Білорусі може бути тільки з присутністю російських військ.

"Питання в тому, якою буде присутність російських військ на території Білорусі. Тому що в певних умовах білоруси можуть відмовитися від війни і по-своєму розібратися з Лукашенком, якого вони, м'яко кажучи, не люблять. Тобто всередині білоруської армії і силових структур міг би бути опір, якби там не було російських військ", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що в нинішніх умовах Лукашенко може вступити у війну. Оскільки він бачить, що Китай змінив свою позицію на користь Росії, а Франція і Німеччина готові домовлятися.