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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, - Маляр

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские города Марьинко и Бахмут остаются в эпицентре боевых событий. Однако украинские военные мужественно защищают их.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

По ее словам, основными наступательными направлениями россиян является Лиманский, Авдеевский и Марьинский. Однако там действия россиян бесполезны.

"Генштаб добавил еще одно направление – Купянское. Вблизи населенного пункта Синьковка. Действия врага бесполезны", - написала Маляр.

Она отметила, что враг увеличил интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов в Бахмуте. Он просто равняет здания и сооружения города с землей.

"Наши защитники совершали сегодня как оборонные действия, так и активные штурмовые. Спасибо нашим мужественным и несгибаемым воинам за сдерживание продвижения врага и его уничтожение", - подчеркнула она.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно снайперы ССО показали"ночную охоту" под Бахмутом.

Еще одним видео поделилась и разведка. Снайперы ГУР мастерски уничтожают врагов один за другим.

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БахмутВойна России против УкраиныАнна Маляр