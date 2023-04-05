ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более десятка уничтоженных оккупантов. Снайперы ССО показали "ночную охоту" под Бахмутом

Новина українською →
Бахмут, Среда 05 апреля 2023 08:33
Более десятка уничтоженных оккупантов. Снайперы ССО показали "ночную охоту" под Бахмутом Фото: снайперы ССО уничтожили более 10 оккупантов под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы Специальных Операций ВСУ продолжают уничтожать врага в районе Бахмута. Военные показали ночную работу снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Снайперы показали, как "охотятся" ночью на российских оккупантов, пытающихся штурмовать позиции ВСУ.

"В ночное время суток, враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром", - говорится в сообщении.

Защитники добавляют, что в течение нескольких последних дней снайперские пары ССО в районе Бахмута уничтожили более 10 оккупантов.

Напомним, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 550 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 176 240 оккупантов.

Также за последние сутки защитники отбили более 60 атак врага. Эпицентром бои остаются Бахмут и Марьинка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине