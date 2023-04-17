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В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, - Маляр

Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські міста Мар'їнка та Бахмут залишаються в епіцентрі бойових подій. Однак українські військові мужньо боронять їх.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, основними наступальними напрямками росіян є Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Однак там дії росіян є марними.

"Генштаб додав ще один напрямок - Куп'янський. Поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога даремні", - написала Маляр.

Вона зауважила, що ворог збільшив інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів у Бахмуті. Він просто рівняє будівлі та споруди міста з землею.

"Наші оборонці здійснювали сьогодні як оборонні дії, так і активні штурмові. Дякуємо нашим мужнім і незламним воїнам за стримування просування ворога та його знищення", - підкреслила вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно снайпери ССО показали "нічне полювання" під Бахмутом.

Також ще одним відео поділилась й розвідка. Снайпери ГУР майстерно знищують ворогів один за одним.

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БахмутВійна Росії проти УкраїниГанна Маляр