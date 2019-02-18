Єпископу Гедеону заборонили в'їзд в Україну

Фото: єпископ Гедеон (spzh.news)

У єпископа три паспорти - РФ, України та США

Вікарію Київської митрополії УПЦ МП єпископу Гедеону (Юрія Харона) заборонили в'їзд в Україну. Про це на брифінгу щодо викриття спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в країні на релігійному підґрунті заявив голова СБ України Василь Грицак.

"Було встановлено, що Юрій Харон володіє паспортами трьох країн: РФ, України та США. Про дані, якими ми володіли, ми поінформували ДМС. Йому закритий в'їзд на територію держави", - сказав Грицак.

Однак, чим саме він загрожував національній безпеці, Грицак не відповів.

Нагадаємо, 14 лютого правоохоронці вислали з країни затриманого напередодні вікарія Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату єпископа Гедеона. Його вислали до США.

Раніше повідомлялося, що у Гедеона через наявність громадянства декількох країн вилучили український закордонний паспорт. Крім того, його викрили в антиукраїнській пропаганді. Також в ході співбесіди стало відомо, що він є прихильником "русского мира". На його сторінці в Facebook викладено фотокопію протоколу вилучення паспорта, в якому зазначено, що прикордонники виявили у нього документи, які раніше вважалися загубленими.