Папа Римский приравнял матерей из Украины и РФ, которые потеряли детей на войне

Папа Римский Франциск призвал молиться как за украинских, так и за российских матерей, которые потеряли своих детей на войне, начатой Кремлем.

Как отмечает пресс-служба Святого Престола, понтифик во время своего очередного публичного выступления призвал всех вспомнить о страдающих братьях и сестрах в Украине, "где война продолжается, а люди борются без электричества и тепла, где Рождество отмечено войной".

"Напомнив, что в это время мы особенно сосредоточены на Пресвятой Матери и ее Младенце, которого она кормила и растила, он не может не думать о матерях, потерявших своих детей в этой войне, как украинских, так и российских матерях", - пишет Vatican News.

При этом он попросил молиться за тех матерей, которые потеряли своих детей - солдат с обеих сторон, напомнив, что такова трагическая цена войны.