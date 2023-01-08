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Папа Римский приравнял матерей из Украины и РФ, которые потеряли детей на войне

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Ватикан, Воскресенье 08 января 2023 15:37
Папа Римский приравнял матерей из Украины и РФ, которые потеряли детей на войне Фото: Папа Римский Франциск (flickr by Catholic Church England and Wales)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск призвал молиться как за украинских, так и за российских матерей, которые потеряли своих детей на войне, начатой Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Как отмечает пресс-служба Святого Престола, понтифик во время своего очередного публичного выступления призвал всех вспомнить о страдающих братьях и сестрах в Украине, "где война продолжается, а люди борются без электричества и тепла, где Рождество отмечено войной".

"Напомнив, что в это время мы особенно сосредоточены на Пресвятой Матери и ее Младенце, которого она кормила и растила, он не может не думать о матерях, потерявших своих детей в этой войне, как украинских, так и российских матерях", - пишет Vatican News.

При этом он попросил молиться за тех матерей, которые потеряли своих детей - солдат с обеих сторон, напомнив, что такова трагическая цена войны.

Напомним, ранее Папа Римский заявлял, что поражен жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку она якобы не присуща российскому народу.

После этого глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил понтифику фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

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