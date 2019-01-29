Епіфаній заявив, що юридичне оформлення ПЦУ завершиться найближчим часом

Найближчим часом буде зареєстрований керівний орган - Київська митрополія

В ближайшее время завершится юридическое оформление Православной церкви Украины (ПЦУ), в частности, будет зарегистрирован руководящий орган - Киевская митрополия. Об этом сообщил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"На днях мы завершаем юридическое оформление, то есть будет зарегистрирован руководящий орган - Киевская митрополия. Соответственно, другие епархии будут вносить изменения в устав и те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместную православную церковь, будут юридически присоединяться к новой структуре", - сказал Епифаний.

После интронизации Епифания как предстоятеля ПЦУ, "когда он вступит в свои полные права, будут созданы соответствующие органы, будет проведено первое заседание Священного синода, на котором будет сформирован руководящий состав церкви".

Он отметил, что более ста приходов перешли в ПЦУ.

Напомним, возведение на престол (интронизация) митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 года.

Вселенский патриархат в Стамбуле представил в понедельник, 15 января, текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сохранив в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины. Все значительные вопросы Православная церковь Украины должна решать через Константинополь.

9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Как писало РБК-Украина, автокефальный статус Православной церкви Украины был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.