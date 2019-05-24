Епіфаній виступив з заявою за підсумками синоду

У митрополичому будинку Собору Святої Софії у Києві відбулося засідання священного синоду правосланої церкви України (ПЦУ). У засіданні взяли участь усі члени священного синоду, повідомляє прес-служба ПЦУ.

Після синоду блаженнійший митрополит Київський і всієї України Єпіфаній заявив, що почесний патріарх Філарет не змінив свою точку зору щодо існування Київського патріархату.

"Ми обговорили ситуацію і ті заяви, які були (Філарета, - ред.), які він оприлюднив, він це все говорив на синоді. Патріарх Філарет наполягає, що КП існує. Київський патріархат не знято з реєстрації, хоча юридичний і фактично його немає, він ліг в основу ПЦУ", - пояснив Єпіфаній.

При цьому Єпіфаній підтвердив, що Філарет продовжує контролювати багату Київську єпархію і всі її надходження.

"Була домовленість ще перед Об'єднуючим собором про те, що ті єпархії і приходи, які перебували у того чи іншого архієрея, залишаться і далі підкорятися йому. Єпархія міста Києва та парафії, які підпорядковувалися йому до 15 грудня, залишаються в його складі. А саме з цих парафій, монастирів є основні прибутки ", - сказав предстоятель ПЦУ.

У прес-службі ПЦУ повідомили, що на синоді архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір був призначений головою Синодального управління у справах молоді, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор - головою Синодального управління взаємодії з молодіжно-патріотичними громадськими об’єднаннями, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій - головою Інституту церковної історії.

Було визначено, що протягом місяця повинна завершитися реєстрація статутів управлінь єпархій ПЦУ. Також розпочато процес реєстрації в новій редакції статутів монастирів та духовних навчальних закладів ПЦУ. Відповідно до канонічного порядку закордонні візити, зокрема паломництва, повинні здійснюватися архієреями з благословення Предстоятеля, Блаженнійшого митрополита Епіфанія.

Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради України чи на посади місцевого самоврядування, де передбачене прийняття на постійну роботу. Разом з тим їм дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати органів місцевого самоврядування при дотриманні відповідно визначених умов.

"Було прийняте рішення про відзначення в 2019 р. 30-ліття відродження української автокефальної православної церкви (19 сепрня 1989 р.). Раніше обраний на єпископа архімандрит Епіфаній (Димітріу) буде рукоположений на єпископа Ольвійського та на правах вікарія Предстоятеля УПЦ опікуватиметься грекомовною паствою в Україні", - йдеться у повідомленні.

Було роз’яснено, що відповідно до встановленого порядку за богослужінням у всіх храмах УПЦ (ПЦУ) повинні підноситися імя Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та правлячого архієрея єпархії.

Раніше Епіфаній зазначав, що на синоді ієрархи ПЦУ оцінять дії почесного патріарха Філарета, який нещодавно заявив, що допускає розкол в новостореній українській церкві.

Нагадаємо, минулого тижня Філарет провів прес-конференцію, на якій заявив, що у нього перед собором були усні домовленості з Петром Порошенком і екзархами Вселенського патріархату про те, що він продовжить керувати церквою всередині України, а Епіфаній нібито мав в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені.

Крім того, Філарет закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди, а також заявив, що предстоятель ПЦУ не є самостійною фігурою.

Згодом предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що Філарет намагається повернути стару систему управління церквою. Епіфаній також спростував заяви Філарета про те, що не спілкується з ним, однак предстоятеля ПЦУ не влаштовував формат такого спілкування.