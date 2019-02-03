Епіфаній під час інтронізації згадав предстоятеля РПЦ

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

У Софії Київській проходить інтронізація нового предстоятеля Православної церкви України

Під час традиційного вшанування на церемонії інтронізації митрополит Епіфаній згадав предстоятеля Російської православної церкви Кирила серед глав інших церков. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Святійших патріархів православних, архієпископа Константинопольського і Нового Риму, патріарха Варфоломія, Олександрійського Феодора, Антіохійського Івана Єрусалимського Феофіла, Російського Кирила, Сербського Іринея, Румунського Даниїла, Болгарської Неофила, Грузинського Іллі", - зазначив Єпіфаній під час поминання.

Зазначимо, почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет не присутній на церемонії інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Зараз у Софії Київській проходить інтронізація нового предстоятеля Української Православної Церкви, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

РБК-Україна повідомляло, що Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Епіфаній.