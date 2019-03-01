Епіфаній розповів про перспективи ПЦУ у разі зміни президента

Предстоятель ПЦУ впевнений, що майбутнє церкви не залежить від президента

Будущее Православной церкви Украины (ПЦУ) не зависит от того, кто победит на президентских выборах 2019. Об этом заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC-Украина.

В частности, он отметил, что перспективы ПЦУ не зависят от того, кто будет президентом.

"Потому что мы всегда опирались на поддержку украинского народа. Вот был (Виктор, - ред.) Янукович, и что? Церковь опиралась на поддержку украинского народа, и что президент мог изменить? Вы имеете в виду, что придет какой-то пророссийский кандидат? Хотя это уже нереально в современных условиях", - сказал Епифаний.

Он также прокомментировал утверждение, что мировое православие колеблется с признанием ПЦУ в ожидании, чем закончатся президентские выборы в Украине.

"Это мнение навязывает Москва. Но они не понимают, что процессы, которые состоялись, не привязаны исключительно к тем событиям, которые сейчас происходят в Украине и связаны с выборами. Независимо от того, кто после выборов придет к власти, украинская церковь есть, была и будет", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний пояснил, почему затягивается признание ПЦУ. По его словам, признание затягивается из-за противодействия Русской православной церкви.

Отметим, в феврале Румынская церковь назвала условия признания ПЦУ.