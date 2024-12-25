Епифаний проводит рождественскую службу: где смотреть

Что известно о Божественной литургии и где ее смотреть

Божественная литургия по случаю праздника Рождества Христова проходит в столице Украины - в Михайловском Златоверхом соборе.

Богослужение возглавляет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

Следить за Божественной литургией можно онлайн - благодаря соответствующей видеотрансляции пресс-службы ПЦУ в Facebook.

Отметим, что литургия - греческое слово, которое переводится как "общее дело". Это самое главное, радостное и торжественное Богослужение Церкви, во время которого совершается Таинство Евхаристии ("благодарения") - в память о Крестной Жертве Христа и Его Воскресении.

Божественная литургия – это своеобразная икона Воскресения Христова на языке богослужения. Поэтому литургию обязательно совершают на большие праздники.

Рождество в Украине

Рождество Христово (или Рождество Господне) - один из самых больших праздников в церковном календаре. Этот день в христианстве является днем рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

Раньше Рождество в Украине отмечали 7 января, однако поскольку ПЦУ с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь, все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

Следовательно теперь, по новоюлианскому календарю, праздник Рождества Христова приходится на 25 декабря. В этом году это среда.

Рождество-2024 по новоюлианскому календарю (скриншот: pomisna.info)

Стоит отметить, что каждый приход в Украине может самостоятельно определиться с датой празднования.