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Эпифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре

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Воскресенье 09 апреля 2023 17:26
Эпифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре Фото: митрополит ПЦУ Эпифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проведет службу на Пасху, которая приходится на 16 апреля, в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Эпифания "Суспільному".

"Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", - сказал он.

Напомним, что в Киеве не будут отменять комендантский час на Пасху. По словам Эпифания, "это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не могут передвигаться".

Кроме того, митрополит ПЦУ прокомментировал ситуацию с духовенством УПЦ МП, которое не хочет покидать Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", - сказал он.

Эпифаний считает, что украинизация Лавры - это неизбежный процесс. Так, в Верхней Лавре уже постоянно проходят богослужения ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней Лавре.

Напомним, 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После этого представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры, но этого не сделали.

Противники УПЦ МП выходили на протесты к представителям Московского патриархата и их сторонникам.

Кроме того, недавно суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

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