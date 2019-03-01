Епіфаній назвав число парафій, готових перейти до ПЦУ

До переходу вже готові близько 400 парафій УПЦ Московського патріархату

На сегодня в Православную церковь Украины готовы перейти около 400 приходов УПЦ Московского патриархата. Об этом заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC-Украина.

По его словам, на сегодня около 400 приходов провели собрание и проголосовали за переход в ПЦУ.

"Сейчас мы приведем в порядок это все до конца юридически, поскольку, к сожалению, до сих пор в украинском законодательстве не было таких прецедентов объединения", - отметил Епифаний.

Он также подчеркнул, что переход в ПЦУ должен быть постепенным, мирным и добровольным.

"Мы не имеем права сейчас разжигать в Украине другой, религиозный фронт. Нам достаточно войны на Востоке. Если мы еще откроем внутри страны религиозный фронт, то это может закончиться очень печально для украинского государства", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Епифаний рассказал о перспективах ПЦУ в случае смены президента. В частности, иерарх выразил уверенность в том, что будущему церкви ничто не угрожает.

Кроме того, митрополит пояснил, почему затягивается признание ПЦУ мировым православием.