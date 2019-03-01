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Епіфаній назвав число парафій, готових перейти до ПЦУ

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 13:36
Епіфаній назвав число парафій, готових перейти до ПЦУ
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

До переходу вже готові близько 400 парафій УПЦ Московського патріархату

На сьогодні до Православної церкви України готові перейти близько 400 парафій УПЦ Московського патріархату. Про це заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю BBC-Україна.

За його словами, на сьогодні близько 400 парафій провели збори і проголосували за перехід до ПЦУ.

"Зараз ми приведемо в порядок це все до кінця юридично, оскільки, на жаль, досі в українському законодавстві не було таких прецедентів об'єднання", - зазначив Епіфаній.

Він також підкреслив, що перехід до ПЦУ повинен бути поступовим, мирним і добровільним.

"Ми не маємо права зараз розпалювати в Україні інший, релігійний фронт. Нам достатньо війни на Сході. Якщо ми відкриємо ще всередині країни релігійний фронт, то це може закінчитися дуже сумно для української держави", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Епіфаній розповів про перспективи ПЦУ в разі зміни президента. Зокрема, ієрарх висловив упевненість в тому, що майбутньому церкви ніщо не загрожує.

Крім того, митрополит пояснив, чому затягується визнання ПЦУ світовим православ'ям.

 

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