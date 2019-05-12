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Епіфаній не виключає об’єднання ПЦУ з УГКЦ

Новини » Суспільство    12.05.2019 - 21:20
Епіфаній не виключає об’єднання ПЦУ з УГКЦ
Фото: митрополіт Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній заявив, що обговорював це під час зустрічі з очільником УГКЦ

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що не виключає можливості об’єднання ПЦУ з Українською Греко-Католицькою церквою (УГКЦ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір "Еспресо".

Епіфаній заявив, що зараз багато хто говорить про об’єднання цих церков в майбутньому, однак для цього необхідно прийти до діалогу.

"Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах", - повідомив митрополит.

Він розповів, що питання можливого об’єднання підіймалось ним під час зустрічі з очільником УГКЦ.

"На зустрічі з блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У  цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об’єднатися. Теоретично це в майбутньому можливо. Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні стосунки, прагнути цієї єдності", - заявив Епіфаній.

Також він додав, що у майбутньому усі православні повинні об’єднатись у єдиній церкві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у ПЦУ спрогнозували строки свого визнання іншими помісними церквами. У Православній церкві України (ПЦУ) прогнозують, що її статус визнають інші помісні церкви в найближчі кілька місяців.

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