Епифаний не исключает объединения ПЦУ с УГКЦ

Фото: митрополіт Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний заявил, что обсуждал это во время встречи с главой УГКЦ

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что не исключает возможности объединения ПЦУ с Украинской Греко-Католической церковью (УГКЦ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир "Эспрессо".

Епифаний заявил, что сейчас много кто говорит об объединении этих церквей в будущем, однако для этого необходимо прийти к диалогу.

"Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - сообщил митрополит.

Он рассказал, что вопрос возможного объединения поднимался им во время встречи с главой УГКЦ.

"На встрече с блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться этого единства", - заявил Епифаний.

Также он добавил, что в будущем все православные должны объединиться в единой церкви.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ПЦУ спрогнозировали сроки своего признания другими поместными церквами. В Православной церкви Украины (ПЦУ) прогнозируют, что его статус признают другие поместные церкви в ближайшие несколько месяцев.