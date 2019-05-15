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У Порошенка виключили відкликання томосу про автокефалію ПЦУ

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 09:59
У Порошенка виключили відкликання томосу про автокефалію ПЦУ
Фото: Ростислав Павленко (РБК-Україна)

Для відкликання томосу ПЦУ має сама ініціювати зміни

Вселенський патріархат не може відкликати томос про автокефалію Православної церкви України. Про це заявив радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, томос не можна відкликати, якщо ПЦУ сама не буде наполягати на внесенні змін у документ.

"І в томосі, і в статуті церкви є положення про те, що все, що відбувається в незалежній українській церкві, повинно відбуватися у відповідності з томосом та статутом. Якщо не будуть порушені умови томосу, якщо церква не буде переглядати його і вносити зміни, то ні про яке відкликання мови бути не може", - зазначив Павленко.

Він також додав, що президент Порошенко не буде втручатися у внутрішні церковні справи.

Нагадаємо, почесний патріарх Філарет закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди. Він також виступив з резонансною заявою про те, що УПЦ Київського патріархату продовжує своє існування.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, майже половина українців (44,8%) схвалює надання томосу про автокефалію Православної церкви України.

 

Майже третина українців вважають себе вірними ПЦУ
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