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"єПідтримка" тимчасово не прийматиме нових заявок, - Федоров

Автор: Сергій Пишкін

Програма "єПідтримка" тимчасово не прийматиме нові заявки через відсутність зв’язку з реєстрами. Ковідну “тисячу” й надалі можна перерахувати українській армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Відсьогодні програма єПідтримка тимчасово не прийматиме нових заявок, оскільки відсутній зв’язок із реєстрами. Українці, які вже залишили заявки, отримають кошти. Учора ми запустили можливість перерахувати ковідну "тисячу" для української армії через Portmone у фонд Повернись живим", - пише Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що група хакерів Anonymous оголосили війну президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та обіцяють "заткнути йому рота його ж брудними грошима". Вчора вони зламали базу даних Міноборони Росії.

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Михайло ФедоровДіяМіністерство цифрової трансформації