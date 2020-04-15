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Єніна призначили куратором справ про катастрофи MH17 та літака МАУ

Новини » Політика     15.04.2020 - 14:54
Єніна призначили куратором справ про катастрофи MH17 та літака МАУ
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Також Єнін відповідатиме за консульську службу

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін був призначений куратором справ про катастрофи малайзійського рейсу MH17 на Донбасі та українського літака компанії МАУ в Ірані. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

За словами очільника МЗС, Єнін майже 10 років займався міжнародними конфліктами, зокрема, конфліктом у Придністров'ї, за що отримав нагороду "За мужність" третього ступеня.

"Євген куруватиме справи щодо збитих рейсів MH17 і PS752 в Ірані, а також щодо юридичного переслідування держави-агресора в міжнародних судах. Більш ніж солідний досвід у цій сфері у нього вже є - три роки до цього він займався в Генпрокуратурі збором та передачею до міжнародних судів доказів порушення Росією міжнародного права", - написав Кулеба.

Крім того, Єнін буде відповідати за американський та азійський напрями зовнішньої політики та консульську службу. Особлива увага приділятиметься запуску системи "Електронний консул".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів на засіданні у середу призначив колишнього заступника генпрокурора Євгена Єніна заступником міністра закордонних справ.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора призначив комплексну комісійну криміналістичну експертизу у справі про катастрофу літака компанії МАУ поблизу Тегерана. Експертиза повинна з'ясувати обставини потрапляння іранської ракети в пасажирський літак.

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