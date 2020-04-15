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Енина назначили куратором дел о катастрофах MH17 и самолета МАУ

Новости » Политика     15.04.2020 - 14:54
Енина назначили куратором дел о катастрофах MH17 и самолета МАУ
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Также Енин буде отвечасть за консульскую службу

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин был назначен куратором дел о катастрофах малайзийского рейса MH17 на Донбассе и украинского самолета компании МАУ в Иране. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

По словам главы МИД, Енин почти 10 лет занимался международными конфликтами, в частности, конфликтом в Приднестровье, за что получил награду "За мужество" третьей степени.

"Евгений будет курировать дела в отношении сбитых рейсов MH17 и PS752 в Иране, а также относительно юридического преследования государства-агрессора в международных судах. Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть - три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права", - написал Кулеба.

Кроме того, Енин будет отвечать за американское и азиатское направления внешней политики и консульскую службу. Особое внимание будет уделяться запуску системы "Электронный консул".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров на заседании в среду назначил бывшего заместителя генпрокурора Евгения Енина заместителем министра иностранных дел.

Также РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора назначил комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу в деле о катастрофе самолета компании МАУ вблизи Тегерана. Экспертиза должна выяснить обстоятельства попадания иранской ракеты в пассажирский самолет.

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