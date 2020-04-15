Кабмін призначив Єніна до МЗС і прийняв ще низку кадрових рішень

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Євген Єнін став заступником міністра закордонних справ

Кабінет міністр України призначив колишнього заступника генпрокурора Євгена Єніна заступником міністра закордонних справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа з "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

За його словами, Кабмін прийняв розпорядження про призначення Єніна заступником міністра закордонних справ України. Зазначимо, Єнін обіймав посаду заступника генерального прокурора за часів Юрія Луценка.

Крім того, першим заступником голови Державного агентства інфраструктурних проектів призначений Юрій Лещук; заступником голови Державної служби геології і надр - Роман Сармаги, заступником голови Державної архівної служби - Тетяна Ємельянова.

Також повідомляється, що звільнені:

Антон Колумбет - з посади першого заступника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб;

Олексій Марценюк - з посади заступника міністра оборони;

Андрій Галущак - з посади державного секретаря Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд звільнив Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці". Крім того, тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.