Єнін: в одній з областей у місцевих жителів вилучили два трофейні танки

В одній з північних областей України у місцевих жителів вилучили два російських трофейних танка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна для "Телеграф".

За його словами, питання контролю над обігом зброї вимагає особливого підходу, в тому числі і з боку військових.

"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два трофейних танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - зазначив Єнін.