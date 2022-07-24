Енин: в одной из областей у местных жителей изъяли два трофейных танка

В одной из северных областей Украины у местных жителей изъяли два российских трофейных танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого замминистра внутренних дел Евгения Енина для "Телеграфа".

По его словам, вопрос контроля над оборотом оружия требует особого подхода, в том числе и со стороны военных.

"Наши полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники. Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка. Мы побуждаем население передавать "отжатую" технику нашим Вооруженным силам", - отметил Енин.