Українські військові захопили в бою новітню російську БМП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що під час штурму позицій противник кинув практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом.

"Після бою БМП-3 було доставлено до ремонтного батальйону на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску та пробіг всього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковувався ремкомплект. Жодних серйозних пошкоджень у машини не знайшли", - йдеться у повідомленні.

Трофейну техніку вже доставлено на передову.