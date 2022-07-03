Українські військові захопили в бою новітню російську БМП
Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади захопили в бою новітню російську бойову машину піхоти БМП-3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що під час штурму позицій противник кинув практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом.
"Після бою БМП-3 було доставлено до ремонтного батальйону на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску та пробіг всього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковувався ремкомплект. Жодних серйозних пошкоджень у машини не знайшли", - йдеться у повідомленні.
Трофейну техніку вже доставлено на передову.
Нагадаємо, раніше повідомляв, що "Укроборонпром" відновив трофейну техніку на 1,5 млрд гривень.
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