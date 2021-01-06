Єнін про компенсації жертвам авіакатастрофи в Ірані: чекаємо офіційних заяв

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Україна щодо компенсацій жертвам авіакатастрофи в Ірані вірить лише офіційній інформації. Іран через ЗМІ часто "тестує" можливу реакцію всередині країни і за її межами.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив в ефірі "Громадського радіо".

Україна, за його словами, неодноразово стикалася із ситуаціями, коли в іранських ЗМІ з'являлася та чи інша інформація про трагедію під Тегераном.

"Ми розглядаємо це як свого роду тестуючий елемент можливої реакції як усередині Ірану, так і міжнародних партнерів іранської сторони. Часто завданням є розконцентрувати увагу, змістити фокуси. У той же час ми дуже обережно ставимося до будь-яких повідомлень в іранських ЗМІ і до того моменту, поки ми не отримуємо офіційних підтверджень з іранської сторони, ми намагаємося утримуватися від відповідних коментарів", - сказав Єнін.

Нагадаємо, Україна 31 грудня отримала від Ірану проект технічного звіту щодо обставин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Раніше повідомлялося, що Іран виділить 200 млн євро на компенсації, але пізніше це рішення було скасовано.

Напередодні члени екіпажу збитого літака отримали звання Героя України.

Раніше Україна звинуватила Іран у затягуванні розслідування катастрофи МАУ. Передбачається, що компенсації будуть виплачені тільки після його завершення.