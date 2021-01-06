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Енин о компенсациях жертвам авиакатастрофы в Иране: ждем официальных заявлений

Киев, Среда 06 января 2021 13:15
Енин о компенсациях жертвам авиакатастрофы в Иране: ждем официальных заявлений
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина относительно компенсаций жертвам авиакатастрофы в Иране верит только официальной информации. Иран через СМИ часто "тестирует" возможную реакцию внутри страны и за ее пределами.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил в эфире "Громадского радио".

Украина, по его словам, неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда в иранских СМИ появлялась та или иная информация о трагедии под Тегераном.

"Мы рассматриваем это как своего рода тестирующий элемент возможной реакции как внутри Ирана, так и международных партнеров иранской стороны. Часто задачей является расконцентрировать внимание, сместить фокусы. В то же время мы очень осторожно относимся к любым сообщениям в иранских СМИ и до того момента, пока мы не получаем официальных подтверждений с иранской стороны, мы стараемся воздерживаться от соответствующих комментариев", - сказал Енин.

Напомним, Украина 31 декабря получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Ранее сообщалось, что Иран выделит 200 млн евро на компенсации, но позже это решение было отменено.

Накануне члены экипажа сбитого самолета получили звание Героя Украины.

Ранее Украина обвинила Иран в затягивании расследования катастрофы МАУ. Предполагается, что компенсации будут выплачены только после его завершения.

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