ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Катастрофа МАУ: члени екіпажу літака отримали звання Героя України

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 20:02
Катастрофа МАУ: члени екіпажу літака отримали звання Героя України
Фото: катастрофа літака МАУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном. Звання отримали посмертно дев'ять членів екіпажу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Звання Героя України посмертно присвоєно командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна - пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.

Нагадаємо, літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Серед них громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Великобританії та Афганістану.

Раніше іранські ЗМІ заявили, що Тегеран завершив і передав остаточний технічний звіт про причини катастрофи МАУ Києву. Згідно зі звітом, літак був збитий ракетами через людську помилку.

Пізніше в МЗС України спростували інформацію про передачу українській стороні техзвіту Іраном.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що переговорний процес з Іраном у справі про катастрофу МАУ затягнувся. Зараз Київ чекає від Тегерана офіційні документи технічного звіту про причини катастрофи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Володимир ЗеленськийМіжнародні авіалінії УкраїниавиакатастрофаГерой Украины

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся