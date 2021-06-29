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Єнін про катастрофу МАУ: Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 16:31
Єнін про катастрофу МАУ: Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій Фото: заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У справі про катастрофі літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій. Українська сторона наполягає на тому, що компенсації мають бути вище запропонованих 150 тисяч доларів.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, рішення погоджуватися чи ні на компенсацію Тегерана в розмірі 150 тисяч доларів буде прийматися кожною потерпілою сім'єю.

"Ми як уряд впевнені, що і сума компенсацій, яка буде погоджена під час урядових переговорів, буде вище суми, яку в односторонньому порядку або в якості своєї стартової переговорної позиції запропонувала іранська сторона", - зазначив Єнін.

Він підкреслив, що виплати окремим сім'ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності.

"Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але постраждалі не отримували компенсації, у світовій практиці не існує", - додав Єнін і додав, що не може прогнозувати дату, коли Тегеран виплатить гроші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран хоче виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ до офіційного рішення суду.

При цьому українська сторона не згодна з тим, що Тегеран в односторонньому порядку встановив суму компенсацій.

Корпус страж ісламської революції Ірану збив український літак 8 січня 2020 року при вильоті з Тегерана. В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

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Міжнародні авіалінії України катастрофа Іран
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