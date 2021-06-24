Підтверджує позицію України. МЗС відреагувало на звіт Канади про катастрофу МАУ

Міністерство закордонних справ України прокоментувало звіт канадських експертів щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані . Звіт підкреслює зневажливе ставлення Ірану до людського життя, але не доводить, що літак збили умисно.

Про це йдеться на сайті міністерства .

Канадські експерти дійшли трьох ключових висновків:

Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору;

оператор протиракетної установки свідомо вчинив низку грубих порушень;

військове командування Ірану не вчинило належних дій з метою недопущення порушень з боку оператора.

"Цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба (Ірану - ред.) звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики", - наголосили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей, які перебували на борту збитого літака.

"Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", - додали у МЗС.