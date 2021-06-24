ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підтверджує позицію України. МЗС відреагувало на звіт Канади про катастрофу МАУ

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 червня 2021 22:40
Підтверджує позицію України. МЗС відреагувало на звіт Канади про катастрофу МАУ Фото: МЗС відреагувало на звіт Канади щодо катастрофи МАУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України прокоментувало звіт канадських експертів щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Звіт підкреслює зневажливе ставлення Ірану до людського життя, але не доводить, що літак збили умисно.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Канадські експерти дійшли трьох ключових висновків:

  • Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору;
  • оператор протиракетної установки свідомо вчинив низку грубих порушень;
  • військове командування Ірану не вчинило належних дій з метою недопущення порушень з боку оператора.

"Цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба (Ірану - ред.) звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики", - наголосили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей, які перебували на борту збитого літака.

"Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", - додали у МЗС.

Нагадаємо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора ПВО. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета".

Як заявили в Офісі генпрокурора, ненавмисне знищення літака МАУ не знімає з Ірану відповідальність за катастрофу.

Читайте РБК-Україна в Google News
катастрофа Міжнародні авіалінії України Іран МЗС
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російських банків
Зеленський підписав санкції проти російських банків
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ