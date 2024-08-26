В РФ заявили об отражении атаки дронов и падении БПЛА на дома Саратова и Энгельса

В Саратовской области (Российская Федерация) сегодня утром, 26 августа, работали силы и средства противовоздушной обороны по беспилотникам. Зафиксировано падение дронов в жилых домах в городах Саратов и Энгельс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и российские Telegram-каналы.

Российский чиновник утверждает, что дроновая атака была отбита средствами ПВО.

"Рано утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе", - говорится в его заявлении.

Саратовский губернатор добавил, что экстренные службы "работают в усиленном режиме".

Между тем в сети появились многочисленные кадры, на которых показаны пролетающие над домами беспилотники в небе и попадание БПЛА в высокоэтажку жилого комплекса "Энгельс-Сити 4" в Энгельсу, падением дрона на ЖК "Волга Скай" в Саратове, а также с последствиями инцидента.

Позже губернатор Саратовской области заявил, что пострадал один человек в Саратове, где было попадание в здание на Предмостовой площади. Женщина была госпитализирована.

Взрывы в Энгельсе

Напомним, под Энгельсом, расположенным от Украины на расстоянии около 700 километров, расположена основная база российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Их войска РФ применяют при воздушных атаках по территории Украины.

На авиабазе с официальным названием "Энгельс-2" дислоцируются 121 гвардейский Севастопольский и 184 тяжелые бомбардировочные авиационные полки, которые имеют на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

Напомним, около месяца назад из-за атаки дронов раздались взрывы на аэродроме "Энгельс" Саратовской области, где расположена российская стратегическая авиация. Как рассказали источники РБК-Украина, это была операция ГУР МОУ.

Также ранее сообщалось, что в апреле также гремели взрывы в Энгельсе, и тогда российская сторона жаловалась на атаку беспилотников.