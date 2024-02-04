Энергосистема Кривого Рога стабилизирована, но отключения еще возможны, - Вилкул

Ситуация с энергообеспечением Кривого Рога после недавних обстрелов стабилизирована, но в городе еще возможны аварийные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

Городской председатель отметил, что около полуночи в городе энергетиками было восстановлено электроснабжение абонентов, отключенных ранее из-за перегрузки сетей в результате вражеских обстрелов позапрошлой ночью.

По словам Вилкула, энергетики сделали все возможное для стабилизации системы, однако "аварийные отключения пока возможны, надо к ним относиться с пониманием".

"Ранее отключенные котельные также запитаны от электросетей, продолжается прогрев теплоносителя. Все службы города, больницы, социальные учреждения, коммунальный транспорт - работают", - отмечается в сообщении.

Вилкул также сообщил, что прошлой ночью обстрелов в Криворожском районе не было. Зато враг атаковал из тяжелой артиллерии город Никополь. К счастью, обошлось без потерь.

Обстрелы и "блэкаут" в Кривом Роге

В ночь на субботу, 3 февраля, российские захватчики атаковали Кривой Рог ударными дронами-камикадзе "Шахед". Несколько БпЛА попали в объекты энергетической инфраструктуры, вспыхнули пожары, без света в регионе оказались около 15 тысяч человек.

Позже энергетики восстановили электроснабжение в Криворожском районе. Захватчики снова попытались атаковать район и город ракетой, но Силы обороны ее сбили.

За день до этого в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго".

После обстрела города, в Минэнерго заявили о возобновлении захватчиками атак энергоинфраструктуры в прифронтовых районах.

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