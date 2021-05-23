Енергоринок втрачає ліквідність через цінові маніпуляції, - Центр Разумкова

Втрата ліквідності енергоринку відбувається через цінові маніпуляції, які були спричинені численними змінами до нормативно-правової бази.

Про це заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Як тільки приймаються зміни до Правил ринку, одразу ми спостерігаємо серйозні коливання і провали на рику. Є прямий зв'язок між втручанням в ринок і ціновими коливаннями", - заявив Омельченко.

Він звернув увагу на те, що проведений математичний аналіз дає підстави стверджувати, що втрата ліквідності енергоринку відбувається через цінові маніпуляції, які були спричинені численними змінами до нормативно-правової бази; суттєвою різницею між цінами в кожному із сегментів; покладанням спеціальних обов’язків; відсутністю ринку допоміжних послуг, зволіканням із запровадження дієвого механізму моніторингу та штрафів.

Омельченко зазначив, що комплекс описаних вище обставин призводить до поступової втрати ліквідності оператора системи передачі НЕК "Укренерго", НАЕК "Енергоатом" та інших генеруючих компаній, а також до згортання сектору ВДЕ.

"Втрата фінансової спроможності енергогенеруючих компаній, з огляду на глобальну кліматичну політику, загрожує нашій державі ізоляцією від глобальних ринків збуту", - відзначив директор енергетичних та інфраструктурних програм ЦР.

За словами Омельченко, якщо дефекти ринку не будуть виправлені у найближчі місяці, то слід очікувати зростання ризиків щодо стабільного енергозабезпечення економіки України через швидке зменшення фінансових можливостей.

"Також виникне загроза перспектив інтеграції України із ENTSO-E. На сьогодні стоїть питання підготовки до осінньо-зимового періоду: як можна увійти в ремонтні роботи і забезпечитись пальним в умовах наявних цін", - резюмував експерт.

Він наголосив, що оптові ціни на електроенергію в Україні зараз значно нижче, ніж в Європі. Якщо в січні-квітні 2021 року вони були нижчими на 30-40% від європейських.