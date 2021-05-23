Энергорынок теряет ликвидность из-за ценовых манипуляций, - Центр Разумкова

"Как только принимаются изменения в правила рынка, сразу мы наблюдаем серьезные колебания и провалы на рыке. Есть прямая связь между вмешательством в рынок и ценовыми колебаниями", - заявил Омельченко.

Он обратил внимание на то, что проведенный математический анализ дает основания утверждать, что потеря ликвидности энергорынка происходит через ценовые манипуляции, которые были вызваны многочисленными изменениями в нормативно-правовой базе; существенной разницей между ценами в каждом из сегментов; возложением специальных обязанностей; отсутствием рынка вспомогательных услуг, промедлением по внедрению действенного механизма мониторинга и штрафов.

Омельченко отметил, что комплекс описанных выше обстоятельств приводит к постепенной потере ликвидности оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и других генерирующих компаний, а также к сворачиванию сектора ВИЭ.

"Потеря финансовой состоятельности энергогенерирующих компаний, учитывая глобальную климатическую политику, угрожает нашему государству изоляцией от глобальных рынков сбыта", - отметил директор энергетических и инфраструктурных программ ЦР.

По словам Омельченко, если дефекты рынка не будут исправлены в ближайшие месяцы, то следует ожидать роста рисков по стабильному энергообеспечению экономики Украины из-за быстрого уменьшения финансовых возможностей.

"Также возникнет угроза перспектив интеграции Украины с ENTSO-E. На сегодня стоит вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду: как можно войти в ремонтные работы и уберечь себя горючим в условиях существующих цен", - резюмировал эксперт.

Он подчеркнул, что оптовые цены на электроэнергию в Украине сейчас значительно ниже, чем в Европе. Если в январе-апреле 2021 года они были ниже на 30-40% от европейских.