Энергообъект ДТЭК отключился от энергосистемы из-за российского ракетного обстрела

"Сегодня во время очередного массированного обстрела было повреждено предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно обстреливалось россиянами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за атаки было серьезно повреждено оборудование. В связи с этим предприятие отключено от энергосистемы.

К счастью, обошлось без погибших.

Это уже двадцатая террористическая атака РФ на энергетические объекты ДТЭК.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

РБК-Украина рассказало подробнее о последствиях ракетной атаки и ситуации в регионах.

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