ru
ua

Крючков стверджує, що "Енергомережа" контролюється Юрієм Буглаком


Крючков заявив, що більша частина акцій перейшла під контроль офшорної компанії, яку нібито контролює депутат Юрій Буглак

Колишній депутат Дмитро Крючков стверджує, що компанія "Енергомережа" контролюється народним депутатом з оточення президента Петра Порошенка.
Про це він заявив в ході судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крючкова, в ході створення схеми з виведенням грошей держпідприємства "Енергоринок" у нього залишилося тільки 25% акцій.

Він заявив, що більша частина акцій перейшла під контроль офшорної компанії, яку нібито контролює народний депутат від БПП Юрій Буглак.

Згідно з даними реєстру держателів цінних паперів, власником "Енергомережи" є кіпрський офшор UA Energoset Holdings. Юрій Буглак отримав депутатський мандат замість Олексія Савченка, який очолив Миколаївську облдержадміністрацію.

До приходу в парламент Буглак був головним юридичним радником дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен".

Відзначимо, сьогодні в Солом'янському районному суді столиці проходить судове засідання, в ході якого розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому депутату Дмитру Крючкову. В ході засідання Гачків розповів про зустріч з Ігорем Кононенко, в ході якої обговорювалися робота з обленерго та "Центренерго".

У Києві на Печерську невідомий підпалив два автомобілі "Суд" у Криму продовжив арешт Бекірова
Читати всі новини