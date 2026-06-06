Энергокризис из-за войны с Ираном возвращает Европу к российскому газу

Война на Ближнем Востоке стала серьезным испытанием для энергетической системы Европы. Несмотря на успехи "зеленой" энергетики, ЕС до сих пор тратит миллиарды на импорт газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
По оценкам аналитиков, только солнечная энергетика по состоянию на начало июня позволила сэкономить Европе 12,8 млрд евро. В то же время Евросоюз продолжает тратить значительные средства на импорт ископаемого топлива, а зависимость от отдельных поставщиков газа остается существенной.
Согласно анализу Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), импорт сжиженного природного газа в ЕС с марта сократился на 1,2%, а в Великобритании - сразу на 20%.
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Энергетический аналитик IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич отмечает, что ЕС все больше осознает ограничения модели, которая предусматривала наращивание импорта СПГ после энергетического кризиса 2022 года.
В то же время ситуация в разных странах остается неоднородной. Если часть государств сокращает закупки, то другие, наоборот, увеличивают их.
Наибольший рост импорта СПГ зафиксирован в Германии - на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также закупки нарастили Италия и Бельгия.
Аналитики обращают внимание, что после сокращения поставок из Катара из-за ситуации вокруг Ормузского пролива ЕС увеличил закупки газа в других странах.
С марта по май импорт СПГ из США вырос на 5%, из Алжира - на 11%, из России - на 25%, а из Норвегии - на 84%.
При этом именно США обеспечили около 60% всего импорта сжиженного газа в Евросоюз за этот период.
Напомним, ранее аналитики IEEFA сообщали, что импорт российского сжиженного газа в ЕС продолжает расти, несмотря на планы Брюсселя отказаться от российских энергоносителей до 2027 года.
В первом квартале 2026 года страны блока закупили 6,9 млрд кубометров российского СПГ - это рекордный показатель с начала полномасштабной войны.
Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Франция, Испания и Бельгия. При этом Россия остается вторым крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Евросоюз, уступая лишь США.