В "Энергоатоме" заявили о значительном резерве мощности после завершения ремонта на АЭС

"Энергоатом" фиксирует значительный резерв мощности. Это связано с выходом из ремонта энергоблоков на всех подконтрольных Украине атомных электростанциях.

Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

Он рассказал, что сейчас работают все девять энергоблоков атомных электростанций. Они выдают такую мощность, которая необходима энергосистеме.

Проблемы с генерацией в Украине

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, во время российских обстрелов, которые усилились весной этого года, в Украине были уничтожены все тепловые электростанции и была повреждена часть гидроэлектростанций.

Поэтому основным источником генерации электроэнергии остались атомные электростанции. В летний период энергоблоки на АЭС выводили на плановый ремонт. На этом фоне в Украине вводили жесткие графики отключений света.

Но на прошлой неделе стало известно, что в работу вывели все девять энергоблоков на подконтрольных Украине АЭС. Поэтому уровень генерации возрос.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал в комментарии РБК-Украина, что регулярные графики могут вернуться уже в ноябре.

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