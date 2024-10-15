ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Энергоатоме" заявили о значительном резерве мощности после завершения ремонта на АЭС

Киев, Вторник 15 октября 2024 19:40
UA EN RU
В "Энергоатоме" заявили о значительном резерве мощности после завершения ремонта на АЭС Иллюстративное фото: в Украине в работу вывели все энергоблоки атомных электростанций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

"Энергоатом" фиксирует значительный резерв мощности. Это связано с выходом из ремонта энергоблоков на всех подконтрольных Украине атомных электростанциях.

Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что сейчас работают все девять энергоблоков атомных электростанций. Они выдают такую мощность, которая необходима энергосистеме.

"Имеем значительный резерв мощности, которую сможем добавить при необходимости", - уточнил Котин.

Проблемы с генерацией в Украине

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, во время российских обстрелов, которые усилились весной этого года, в Украине были уничтожены все тепловые электростанции и была повреждена часть гидроэлектростанций.

Поэтому основным источником генерации электроэнергии остались атомные электростанции. В летний период энергоблоки на АЭС выводили на плановый ремонт. На этом фоне в Украине вводили жесткие графики отключений света.

Но на прошлой неделе стало известно, что в работу вывели все девять энергоблоков на подконтрольных Украине АЭС. Поэтому уровень генерации возрос.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал в комментарии РБК-Украина, что регулярные графики могут вернуться уже в ноябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС Энергоатом Электроэнергия
NEWS
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам