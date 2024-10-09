"Энергоатом" досрочно завершил ремонт на украинских АЭС

"Энергоатом" вывел из планово предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из отечественных АЭС. Это произошло раньше запланированной даты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"9 октября, на 11 дней раньше запланированного, "Энергоатом" вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из отечественных АЭС. В настоящее время продолжается набор его мощности", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что ремонтные работы были завершены раньше запланированного срока. В компании подчеркнули, что именно атомные электростанции остаются основным источником бесперебойного электроснабжения страны, они обеспечивают "более половины" всего производства электроэнергии в Украине.

В настоящее время девять энергоблоков "Энергоатома", работающих на подконтрольной Украине территории, готовы к работе в осенне-зимний период.

Подготовка к отопительному сезону

С начала 2024 года Россия осуществила серию массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, уничтожив более 80% генерационных мощностей. Это привело к отключениям света. Хотя в июле было введено два новых энергоблока, после новых ударов в августе снова были введены графики отключений. В сентябре ситуация стабилизировалась, и пока свет не выключается.

В то же время в "Энергоатоме" сообщали, что более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц.

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