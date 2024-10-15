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В "Енергоатомі" заявили про значний резерв потужності після завершення ремонту на АЕС

Київ, Вівторок 15 жовтня 2024 19:40
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В "Енергоатомі" заявили про значний резерв потужності після завершення ремонту на АЕС Ілюстративне фото: в Україні в роботу вивели всі енергоблоки атомних електростанцій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

"Енергоатом" фіксує значний резерв потужності. Це пов'язано з виходом із ремонту енергоблоків на всіх підконтрольних Україні атомних електростанціях.

Про це заявив голова "Енергоатому" Петро Котін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що зараз працюють усі дев'ять енергоблоків атомний електростанцій. Вони видають таку потужність, яка потрібна енергосистемі.

"Маємо значний резерв потужності, яку зможемо додати за потреби", - уточнив Котін.

Проблеми з генерацією в Україні

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, під час російських обстрілів, які посилилися навесні цього року, в Україні було знищено всі теплові електростанції та пошкоджено частину гідроелектростанцій.

Тому основним джерелом генерації електроенергії залишилися атомні електростанції. Влітку енергоблоки на АЕС виводили на плановий ремонт. На цьому тлі в Україні запроваджували жорсткі графіки відключень світла.

Але минулого тижня стало відомо, що у роботу вивели усі дев'ять енергоблоків на підконтрольних Україні АЕС. Тому рівень генерації зріс.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів у коментарі РБК-Україна, що регулярні графіки можуть повернутися вже в листопаді.

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АЕС Энергоатом Електроенергія
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