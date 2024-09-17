Когда вернутся регулярные графики отключений света: прогнозы экспертов

Регулярные графики отключений электроэнергии в Украине вернутся поближе к зиме. Вероятно, уже в ноябре.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ходим по грани. Свет по графикам может вернуться в любой момент: почему и что будет зимой" .

Следует отметить, что, согласно отчету ПРООН, накануне полномасштабной войны в Украине было доступно 37 ГВт генерации. После февраля 2022 уничтожено, повреждено или находится в оккупации 19 ГВт. Соответственно оставалось 18 ГВт.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, в прошлом году максимальное потребление зимой составило как раз эти 18 ГВт. Сколько доступно сейчас, неизвестно. Но, очевидно, до холодов Украина вряд ли успеет восстановить нужные объемы.

Таким образом, регулярные графики в любом случае вернутся поближе к зиме. Хотя не факт, что сразу с началом отопительного сезона.

"Это скорее будет связано с похолоданием. Когда среднесуточная температура опустится ниже нуля, возможен постепенный возврат графиков стабилизационных отключений. Сначала одна очередь, а дальше, когда температура упадет еще ниже, и больше очередей", - считает директор специальных проектов в НТЦ Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, все будет определяться темпами восстановления (поскольку работы продолжатся и после начала отопительного сезона), погодой и интенсивностью обстрелов энергетической инфраструктуры, если таковые будут.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в свою очередь прогнозирует возвращение графиков на середину-конец ноября.

"Конечно, прогнозировать сложно. Многое зависит от планов рашистов и возможностей нашей противовоздушной обороны. Думаю, даже в Минэнерго и "Укрэнерго" пока не знают, какими будут графики. Во-первых, сложно сказать, сколько смогут отремонтировать поврежденных блоков на ТЭС. Во-вторых, будут ли у нас возможности отбивать атаки россиян. Поэтому сколько часов, сколько очередей - сейчас это гадание на кофейной гуще", - отметил он.