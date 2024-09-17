Когда вернутся регулярные графики отключений света: прогнозы экспертов
Регулярные графики отключений электроэнергии в Украине вернутся поближе к зиме. Вероятно, уже в ноябре.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ходим по грани. Свет по графикам может вернуться в любой момент: почему и что будет зимой".
Следует отметить, что, согласно отчету ПРООН, накануне полномасштабной войны в Украине было доступно 37 ГВт генерации. После февраля 2022 уничтожено, повреждено или находится в оккупации 19 ГВт. Соответственно оставалось 18 ГВт.
Как рассказывал президент Владимир Зеленский, в прошлом году максимальное потребление зимой составило как раз эти 18 ГВт. Сколько доступно сейчас, неизвестно. Но, очевидно, до холодов Украина вряд ли успеет восстановить нужные объемы.
Таким образом, регулярные графики в любом случае вернутся поближе к зиме. Хотя не факт, что сразу с началом отопительного сезона.
"Это скорее будет связано с похолоданием. Когда среднесуточная температура опустится ниже нуля, возможен постепенный возврат графиков стабилизационных отключений. Сначала одна очередь, а дальше, когда температура упадет еще ниже, и больше очередей", - считает директор специальных проектов в НТЦ Психея" Геннадий Рябцев.
По его словам, все будет определяться темпами восстановления (поскольку работы продолжатся и после начала отопительного сезона), погодой и интенсивностью обстрелов энергетической инфраструктуры, если таковые будут.
Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в свою очередь прогнозирует возвращение графиков на середину-конец ноября.
"Конечно, прогнозировать сложно. Многое зависит от планов рашистов и возможностей нашей противовоздушной обороны. Думаю, даже в Минэнерго и "Укрэнерго" пока не знают, какими будут графики. Во-первых, сложно сказать, сколько смогут отремонтировать поврежденных блоков на ТЭС. Во-вторых, будут ли у нас возможности отбивать атаки россиян. Поэтому сколько часов, сколько очередей - сейчас это гадание на кофейной гуще", - отметил он.
Отключение света в Украине
Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.
В мае этого года Кабинет министров поручил Министерству энергетики и Укрэнерго обеспечить справедливые графики отключений света.
Однако в течение последних недель свет не выключали. Ситуация в энергосистеме улучшилась.
На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины. Ожидается, что оккупанты снова используют ракеты и беспилотники для атак.
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