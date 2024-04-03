Энергоблок ХАЭС вывели на максимальную мощность, - Энергоатом

После восстановительного ремонта энергоблок Хмельницкой АЭС был выведен на максимально возможную мощность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Один из блоков Хмельницкой АЭС был отремонтирован и возвращен в работу на две недели раньше запланированного срока. В Энергоатоме поблагодарили специалистов, которые смогли быстро и качественно вернуть блок к работе, на две недели сократив сроки восстановительного ремонта. "Это чрезвычайно важно, учитывая постоянные атаки рашистов на украинскую энергосистему", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.