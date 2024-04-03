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Энергоблок ХАЭС вывели на максимальную мощность, - Энергоатом

Хмельницкая область, Нетишин, Среда 03 апреля 2024 00:07
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Энергоблок ХАЭС вывели на максимальную мощность, - Энергоатом Фото: Хмельницкая АЭС вывела энергоблок на полную мощность (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

После восстановительного ремонта энергоблок Хмельницкой АЭС был выведен на максимально возможную мощность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Один из блоков Хмельницкой АЭС был отремонтирован и возвращен в работу на две недели раньше запланированного срока.

В Энергоатоме поблагодарили специалистов, которые смогли быстро и качественно вернуть блок к работе, на две недели сократив сроки восстановительного ремонта.

"Это чрезвычайно важно, учитывая постоянные атаки рашистов на украинскую энергосистему", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Напомним, на Хмельницкой АЭС подключили энергоблок к системе . Это произошло раньше запланированного срока. Энергетики отметили, что по состоянию на сегодняшний день энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/час.

Кроме того, для Хмельницкой АЭС закупят в Болгарии два реактора . Да, Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии, чтобы компенсировать потерю мощностей Запорожской АЭС, оккупированной Россией.

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