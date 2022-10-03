В "Энергоатоме" подтвердили освобождение директора ЗАЭС и рассказали, где он

По данным компании, россияне выкинули Мурашова на подконтрольную Украине территорию 3 октября вечером. Сейчас он находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в Запорожье.

При этом в "Энергоатоме" отмечают, что освободили гендиректора ЗАЭС благодаря широкому освещению события и усилиям главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Обновлено 19:55

"Энергоатом" обнародовал первое фото Мурашова после освобождения из российского плена.