В "Энергоатоме" подтвердили освобождение директора ЗАЭС и рассказали, где он

В понедельник, 3 октября, гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из плена российских оккупантов. Сейчас он находится на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.
По данным компании, россияне выкинули Мурашова на подконтрольную Украине территорию 3 октября вечером. Сейчас он находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в Запорожье.
При этом в "Энергоатоме" отмечают, что освободили гендиректора ЗАЭС благодаря широкому освещению события и усилиям главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Обновлено 19:55
"Энергоатом" обнародовал первое фото Мурашова после освобождения из российского плена.
Напомним, 1 октября стало известно, что Мурашов был задержан российским патрулем. Его с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
При этом 3 октября Гросси рассказал, что Мурашова освободили и он уже вернулся к своей семье.
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