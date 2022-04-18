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"Енергоатом" задіяв міжнародні механізми для звільнення від окупантів Запорізької АЕС

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Державна компанія "Енергоатом" розповіла про роботу над виходом російських окупантів із території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал "Енергоатому".

"Енергоатом" продовжує працювати над звільненням ЗАЕС від військ РФ і представників "Росатому". У держпідприємстві кваліфікують дії Росії прямим актом ядерного тероризму.

"Рада керуючих МАГАТЕ ще 3 березня схвалила відповідну резолюцію, в якій жорстко засудила дії росіян і вимагає негайного звільнення захоплених атомних об'єктів України. Зараз важливо забезпечити виконання цієї резолюції", – заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Наразі атомна електростанція залишається тимчасово окупованою. Раніше війська РФ також утримували контроль над Чорнобильською АЕС.

До слова, очільник Луганщини Гайдай пояснив вихід Збройних сил із Кремінної.

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