"Энергоатом" задействовал международные механизмы для освобождения от оккупантов Запорожской АЭС

Государственная компания "Энергоатом" рассказала о работе над выходом российских оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина

"Энергоатом" продолжает работать над освобождение ЗАЭС от войск РФ и представителей "Росатома". В госпредприятии квалифицируют действия России как прямой акт ядерного терроризма.

"Совет управляющих МАГАТЭ еще 3 марта одобрил соответствующую резолюцию, в которой жестко осудил действия россиян и требует немедленного освобождения захваченных атомных объектов Украины. Сейчас важно обеспечить выполнение этой резолюции", – заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

В настоящее время атомная электростанция остается временно оккупированной. Ранее войска РФ также удерживали контроль над Чернобыльской АЭС.