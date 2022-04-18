UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Энергоатом" задействовал международные механизмы для освобождения от оккупантов Запорожской АЭС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Государственная компания "Энергоатом" рассказала о работе над выходом российских оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина

"Энергоатом" продолжает работать над освобождение ЗАЭС от войск РФ и представителей "Росатома". В госпредприятии квалифицируют действия России как прямой акт ядерного терроризма.

"Совет управляющих МАГАТЭ еще 3 марта одобрил соответствующую резолюцию, в которой жестко осудил действия россиян и требует немедленного освобождения захваченных атомных объектов Украины. Сейчас важно обеспечить выполнение этой резолюции", – заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

В настоящее время атомная электростанция остается временно оккупированной. Ранее войска РФ также удерживали контроль над Чернобыльской АЭС.

К слову, глава Луганской области Гайдай объяснил выход Вооруженных сил из Кременной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭЭнергоатомРосатомЭнергодарЗапорожская областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины