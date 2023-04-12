"Энергоатом" подписал договор с канадской компанией об использовании украинского урана
"Энергоатом" подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое позволит реализовать программу по использованию украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".
Президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Канаде подписали "Договор на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата".
Договор позволит использовать украинский уран при производстве ядерного топлива для атомных электростанций Украины.
"Это знаковое событие для украинской ядерной отрасли, она гарантирует ее стабильность и как следствие – стабильное обеспечение электроэнергией граждан", – отметил Котин.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение о свободной торговле.
Напомним, Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи: оружие и боеприпасы.
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