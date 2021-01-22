"Енергоатом" у січні припинив в повному обсязі постачати електроенергію для населення

Фото: "Енергоатом" (з відкритих джерел)

НАЕК "Енергоатом" в січні 2021 року недодав приблизно 660 млн кВт год електроенергії для потреб населення в рамках виконання спеціальних зобов'язань, що призведе до збитків енергосистеми на 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє "Бізнес-Цензор" з посиланням на копію листа "ГарПоку" від 16 січня на Кабінет міністрів і лист "Укренерго" від 4 січня до Міненерго.

"Дефіцит електричної енергії в ДП "Гарантований покупець" для виконання спеціальних зобов'язань з 17 по 31 січня 2021 року залишається критичним і становить 77,76 тис. МВт-год", - повідомило держпідприємство.

Водночас "Укренерго" поінформувало Міненерго, що за перші п'ять днів нового року розмір недоотриманого "ГарПоком" обсягу електроенергії для постачання населенню становить майже 152 млн кВт год. За розрахунками компанії, орієнтовна вартість недоотриманого ресурсу приблизно 230 млн грн.

"Якщо така тенденція триватиме, то за січень 2021 року обсяг недопоставленої "Енергоатомом" електроенергії для задоволення потреб побутових споживачів за попередніми розрахунками складе 1 млрд кВт год", - попередили в НЕК.

При цьому в НЕК наголосили на тому, що витрати на недопоставлений "Енергоатомом" ресурс будуть виставлені "ГарПоком" у відповідний платіж "Укренерго", що не передбачені в її тарифі на січень поточного року, в результаті чого компанія зазнає збитків.

"Такі дії учасників ринку призведуть до збитків "Укренерго" за січень в обсязі приблизно 1,6 млрд грн", - підкреслює НЕК.

Нагадаємо, за розрахунками "Інтерфакс-Україна", "Енергоатом" продав для потреб населення 3,59 млрд кВт год при потребі населення в січні 2021 р. на рівні 4,15 млрд кВт год.

За підсумком місяця дефіцит електроенергії оцінюється в 660 млн кВт год.