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"Энергоатом" в январе прекратил в полном объеме поставлять электроэнергию для населения

Киев, Пятница 22 января 2021 13:47
"Энергоатом" в январе прекратил в полном объеме поставлять электроэнергию для населения
Фото: "Энергоатом" (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

НАЭК "Энергоатом" в январе 2021 года недопоставил примерно 660 млн кВт час электроэнергии для нужд населения в рамках выполнения специальных обязательств, что приведет к убыткам энергосистемы на 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает "Бизнес-Цензор" со ссылкой на копию письмо "ГарПока" от 16 января на Кабинет министров и письмо "Укрэнерго" от 4 января к Минэнерго.

"Дефицит электрической энергии у ГП "Гарантированный покупатель" для выполнения специальных обязательств с 17 по 31 января 2021 года остается критическим и составляет 77,76 тыс. МВт-ч", - сообщило госпредприятие.

В то же время "Укрэнерго" проинформировало Минэнерго, что за первые пять дней нового года размер недополученного "ГарПоком" объема электроэнергии для поставок населению составляет почти 152 млн кВт час. По расчетам компании, ориентировочная стоимость недополученного ресурса приблизительно 230 млн грн.

"Если такая тенденция продлится, то за январь 2021 года объем недопоставленной "Энергоатомом" электроэнергии для удовлетворения потребностей бытовых потребителей по предварительным расчетам составит 1 млрд кВт час", - предупредили в НЭК.

При этом в НЭК акцентировали внимание на том, что затраты на недопоставленный "Энергоатомом" ресурс будут выставлены "ГарПоком" в соответствующий платеж "Укрэнерго", что не предусмотрены в ее тарифе на январь текущего года, в результате чего компания понесет значительные убытки.

"Такие действия участников рынка приведут к убыткам "Укрэнерго" за январь в объеме приблизительно 1,6 млрд грн", - подчеркивает НЭК.

Напомним, по расчетам "Интерфакс-Украина", "Энергоатом" продал для нужд населения всего 3,59 млрд кВт час при потребности населения в январе 2021 г. на уровне в 4,15 млрд кВт час.

По итогу месяца дефицит электроэнергии оценивается в 660 млн кВт час.

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