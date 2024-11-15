ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Энергоатом" назвал актом ядерного терроризма угрозы России выгнать МАГАТЭ из ЗАЭС

Запорожская область, Пятница 15 ноября 2024 20:14
UA EN RU
"Энергоатом" назвал актом ядерного терроризма угрозы России выгнать МАГАТЭ из ЗАЭС Фото: Кремль грозится остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация угрожает остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Это акт ядерного терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"Угрозы Кремля остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - акт ядерного терроризма", - подчеркнули в компании.

"Энергоатом" отметил, что российский МИД грозится остановить на Запорожской АЭС миссию МАГАТЭ из-за заявлений ее гендиректора Рафаэля Гросси, который отметил, что эксперты будут оставаться на станции "до возможной заморозки войны".

Кремль подчеркнул, что пребывание миссии на ЗАЭС возможно только по его разрешению.

"Важно отметить, что присутствие международных экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС и других атомных электростанциях Украины – это результат договоренностей, достигнутых во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Гросси", - заявили в компании.

По данным "Энергоатома", в ходе переговоров стороны согласовали пребывание миссий МАГАТЭ на всех украинских ядерных объектах для обеспечения постоянного мониторинга и предотвращения возможных инцидентов.

"Подчеркнем – на всех украинских ядерных объектах, в том числе и ЗАЭС. Инициатива Украины стала важным шагом в укреплении международного доверия к безопасности украинских АЭС, особенно в условиях войны", - добавили в компании.

Украина, по словам атомной энергогенерирующей компании, демонстрирует открытость и готовность к сотрудничеству в отличие от России, которая продолжает действовать как страна-ядерный террорист, игнорируя международные законы и правила.

Более того, угрозы прекратить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС подтверждают, что Кремль не намерен соблюдать никакие нормы международного права.

А захват ЗАЭС, размещение там военных и техники, обстрелы критической инфраструктуры и манипуляции с энергетической безопасностью прямо подтверждают ядерный терроризм России.

"Сохранение работы МАГАТЭ на ЗАЭС - это вопрос не только безопасности Украины, но и мира. Международное сообщество должно обеспечить непрерывный мониторинг и привлечь Россию к ответственности", - добавили в "Энергоатоме".

Напомним, что вчераРоссия пригрозила запретить доступ экспертов МАГАТЭ в Запорожскую АЭС. По мнению Кремля, именно РФ разрешает экспертам Международного агентства по атомной энергии работать на оккупированной Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу