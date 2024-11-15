"Энергоатом" назвал актом ядерного терроризма угрозы России выгнать МАГАТЭ из ЗАЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"Угрозы Кремля остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - акт ядерного терроризма", - подчеркнули в компании.

"Энергоатом" отметил, что российский МИД грозится остановить на Запорожской АЭС миссию МАГАТЭ из-за заявлений ее гендиректора Рафаэля Гросси, который отметил, что эксперты будут оставаться на станции "до возможной заморозки войны".

Кремль подчеркнул, что пребывание миссии на ЗАЭС возможно только по его разрешению.

"Важно отметить, что присутствие международных экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС и других атомных электростанциях Украины – это результат договоренностей, достигнутых во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Гросси", - заявили в компании.

По данным "Энергоатома", в ходе переговоров стороны согласовали пребывание миссий МАГАТЭ на всех украинских ядерных объектах для обеспечения постоянного мониторинга и предотвращения возможных инцидентов.

"Подчеркнем – на всех украинских ядерных объектах, в том числе и ЗАЭС. Инициатива Украины стала важным шагом в укреплении международного доверия к безопасности украинских АЭС, особенно в условиях войны", - добавили в компании.

Украина, по словам атомной энергогенерирующей компании, демонстрирует открытость и готовность к сотрудничеству в отличие от России, которая продолжает действовать как страна-ядерный террорист, игнорируя международные законы и правила.

Более того, угрозы прекратить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС подтверждают, что Кремль не намерен соблюдать никакие нормы международного права.

А захват ЗАЭС, размещение там военных и техники, обстрелы критической инфраструктуры и манипуляции с энергетической безопасностью прямо подтверждают ядерный терроризм России.

"Сохранение работы МАГАТЭ на ЗАЭС - это вопрос не только безопасности Украины, но и мира. Международное сообщество должно обеспечить непрерывный мониторинг и привлечь Россию к ответственности", - добавили в "Энергоатоме".