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Энергетики сделали невозможное: нардеп о стабильном прохождении зимы

Четверг 06 марта 2025 18:59
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Энергетики сделали невозможное: нардеп о стабильном прохождении зимы Фото: энергетики сделали невозможное для стабильного прохождения зимы (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украина успешно прошла зимний сезон без критических отключений электроэнергии, несмотря на прогнозы о масштабных блэкаутах.

Об этом заявил народный депутат Евгений Пивоваров в комментарии РБК-Украина.

По его словам, этого удалось достичь благодаря профессиональной работе энергетиков и эффективной координации со стороны Министерства энергетики.

"Энергетики сделали невозможное - несмотря на массированные атаки, они оперативно ремонтировали поврежденные объекты, держали баланс в системе и обеспечивали свет для всех украинцев. Именно благодаря их слаженной работе люди практически не почувствовали отключений", - подчеркнул Пивоваров.

По словам депутата, энергосистема продемонстрировала исключительную устойчивость, ведь каждый раз после ударов врага энергетики быстро возвращали в работу критические объекты.

Отдельно Пивоваров отметил роль атомной энергетики, которая оставалась основой стабильности энергосистемы. В течение всего отопительного сезона 9 энергоблоков АЭС обеспечивали около 60% потребления электроэнергии.

Также важным фактором стало эффективное управление энергосистемой и координация между всеми энергетическими компаниями и Минэнерго.

"Эта зима еще раз доказала: украинская энергетика выдерживает любые испытания. Спасибо каждому, кто работал над тем, чтобы в наших домах был свет", - подчеркнул Пивоваров.

Ранее сообщалось, что Украина успешно прошла зимний период без масштабных отключений электроэнергии, что стало результатом эффективной работы Министерства энергетики и всего энергетического комплекса.

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Электроэнергия
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