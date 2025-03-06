Енергетики зробили неможливе: нардеп про стабільне проходження зими
Україна успішно пройшла зимовий сезон без критичних відключень електроенергії, попри прогнози про масштабні блекаути.
Про це заявив народний депутат Євген Пивоваров у коментарі РБК-Україна.
За його словами, цього вдалося досягти завдяки професійній роботі енергетиків та ефективній координації з боку Міністерства енергетики.
"Енергетики зробили неможливе – попри масовані атаки, вони оперативно ремонтували пошкоджені об’єкти, тримали баланс у системі та забезпечували світло для всіх українців. Саме завдяки їхній злагодженій роботі люди практично не відчули відключень", – наголосив Пивоваров.
За словами депутата, енергосистема продемонструвала виняткову стійкість, адже кожного разу після ударів ворога енергетики швидко повертали в роботу критичні об’єкти.
Окремо Пивоваров відзначив роль атомної енергетики, яка залишалася основою стабільності енергосистеми. Протягом усього опалювального сезону 9 енергоблоків АЕС забезпечували близько 60% споживання електроенергії.
Також важливим фактором стало ефективне управління енергосистемою та координація між усіма енергетичними компаніями та Міненерго.
"Ця зима ще раз довела: українська енергетика витримує будь-які випробування. Дякую кожному, хто працював над тим, щоб у наших будинках було світло", – підкреслив Пивоваров.
Раніше повідомлялось, що Україна успішно пройшла зимовий період без масштабних відключень електроенергії, що стало результатом ефективної роботи Міністерства енергетики та всього енергетичного комплексу.
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